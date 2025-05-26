Мільйонні збитки: росіяни знищили картоплесховище та сільгосптехніку агрофірми

Під час масованої російської атаки у ніч проти 25 травня постраждало агропідприємство у Чернігівській області.

Про це повідомили у Всеукраїнській аграрній раді (ВАР).

Внаслідок ракетного удару повністю знищено сховище для зберігання картоплі зі вмонтованим обладнанням та контейнерами, а також сортувальний цех.

Значних пошкоджень зазнали сусіднє сховище, зерносклад і навіс між складськими приміщеннями.

"Повністю знищені виробничі запаси, які перебували в сховищі. Вибуховою хвилею пошкоджено сільгосптехніку: трактори, саджалку, навантажувач Manitou та багато іншого. Техніка частково знищена, частково пошкоджена", – прокоментував директор підприємства Микола Гордійчук.

Попередні збитки агропідприємства оцінили у понад 50 млн грн.

Гордійчук є директором ТОВ "Агріко Україна" – офіційного представника нідерландського кооперативу Agrico.

ТОВ "Агріко Україна" – провідний гравець на українському ринку насіннєвої картоплі з часткою понад 50%. Компанія імпортує та вирощує насіннєвий матеріал із Нідерландів, має два господарства: ТОВ "Бровари картопля" (с. Семиполки, Київська область) і ТОВ "АФ Андріївське" (Чернігівська область).

Підприємство обробляє понад 150 га картоплі та володіє кількома картоплесховищами з сортувальними і фасувальними лініями, які також використовуються як навчальні майданчики для промислових виробників. Компанія є власником торгової марки "Papas".

Від російської атаки, ймовірно, постраждало підприємство агрокомпанії у селі Авдіївка Чернігівської області – ТОВ "АФ Андріївське", директором якого також є Гордійчук.

Нагадаємо:

У ніч на 25 травня війська РФ здійснили чергову атаку на Дніпропетровську область, застосувавши ракети, дрони-камікадзе, авіаційні бомби та артилерію. Постраждали кілька районів, пошкоджено промислові об'єкти, житлові будинки та інфраструктуру.