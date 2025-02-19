Rheinmetall подписал соглашение с Германией на 270 миллионов долларов для поддержки вооруженных сил
Оборонный концерн Rheinmetall заключил соглашение с Бундесвером на оказание логистической поддержки при передислокации войск как в Германии, так и за ее пределами.
Об этом сообщает Reuters.
Рамочное соглашение будет действовать три года, а его стоимость может достигать 260 млн евро (271 млн долл). При этом контракт могут продлить до 2029 года.
"Благодаря своему центральному расположению в Европе Германия является одновременно и транзитной страной, и логистическим центром коллективной обороны. Поэтому в рамках НАТО и ЕС страна играет ключевую роль в передислокации сил", - отметили в Rheinmetall.
В компании уточнили, что соглашение охватывает не только Бундесвер, но и вооруженные силы союзников, в том числе НАТО.
Контракт заключили на фоне усиленного интереса к европейскому оборонному сектору. Это стало следствием заявлений экс-президента США Дональда Трампа, который призвал страны Европы увеличить расходы на собственную безопасность.
Акции Rheinmetall, которые выросли почти в десять раз с начала полномасштабного вторжения России в Украину, поднялись еще на 0,7% в среду.
Напомним:
Акции европейских оборонных компаний резко выросли в понедельник. Инвесторы уверены, что из-за усиления угроз правительства увеличат расходы на безопасность континента.
Завод боеприпасов Rheinmetall в Украине, строительство которого анонсировали в феврале 2024 года, начнет работать в 2026 году.