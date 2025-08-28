Росіяни знищили у Києві склад великого дистриб'ютора ліків

У ніч на 28 серпня росіяни в результаті ракетної атаки на Київ обстріляли фармацевтичний склад СП "Оптіма-Фарм".

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що було знищено медикаменти та складське приміщення.

"На щастя, обійшлось без постраждалих. Оцінка збитків та наслідків буде завершена найближчим часом", - додали в компанії.

Спільне українсько-естонське ТОВ "Оптіма Фарм" є провідними постачальниками ліків та інших медичних товарів в Україні.

За підсумками 2024 року "Оптіма-Фарм" увійшла до 15 найбільших компаній в Україні.

Нагадаємо:

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару по території України ударними БпЛА, ракетами повітряного та наземного базування, загалом - 629 засобами повітряного нападу, ППО знешкодила 589 із них.

В результаті загинуло щонайменше 18 людей.

Унаслідок масованого обстрілу РФ Києва постраждали дві будівлі Головного управління ДПС у столиці, Росія завдала пошкоджень будівлям, де розташовано головні офіси Банку Кредит Дніпро та ОТП Банк. Крім того було уражене одне з відділень "Укрпошти" в Києві, а також сортувальне депо "Нової пошти".