У перелік "Доступних ліків" додали нові препарати

До "Доступних ліків" увійшли оригінальні інноваційні лікарські засоби для лікування серцево-судинних захворювань, зокрема для профілактики інсультів і тромбозів, цукрового діабету 2 типу та хронічних захворювань легень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Це Ксарелто (ривароксабан), Прадакса (дабігатрану етексилат), Еліквіс (апіксабан), Форксіга (дапагліфлозин), Джардінс (емпагліфлозин). Також до програми включено 19 торгових назв на основі аторвастатину в різних дозуваннях", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для цих препаратів діє новий механізм відшкодування: держава компенсує фіксовану суму за упаковку конкретного лікарського засобу.

Водночас для кожного з цих препаратів визначено фіксовану суму, яку держава компенсує в межах програми реімбурсації. Решту вартості — залежно від ціни препарату в аптеці — доплачує пацієнт, інформує МОЗ.

Еліквіс (апіксабан) 5 мг №60 — держава відшкодовує: 578,09 грн

Прадакса (дабігатрану етексилат) 150 мг №60 — держава відшкодовує: 718,29 грн

Форксіга (дапагліфлозин) 10 мг №30 — держава відшкодовує: 834,61 грн

Джардінс (емпагліфлозин) 10 мг №30 — держава відшкодовує: 848,53 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №14 — держава відшкодовує: 252,16 грн

Ксарелто (ривароксабан) 15 мг №42 — держава відшкодовує: 755,34 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №28 — держава відшкодовує: 509,61 грн

Ксарелто (ривароксабан) 20 мг №100 — держава відшкодовує: 1630,94 грн









