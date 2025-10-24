На Донеччині після атаки російського БПЛА пошкоджено поїзд Львів-Краматорськ
Getty Images
АТ "Укрзалізниця" заявила, що на під'їзді до станції Краматорськ Донецької області зафіксовано спробу атаки поїзда №104/103 Львів-Краматорськ безпілотником.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Влучити ворогу не вдалось, проте вибуховою хвилею пошкоджені вікна у трьох вагонах. Постраждалих немає", - зазначили в компанії
Посадка на поїзд у зворотному напрямку відбулася за розкладом, рейс №103/104 до Львова безпечно вирушив з Краматорська.
"Постраждалі вагони буде замінено, наразі продовжуємо рух", - запевнили в Укрзалізниці.
Нагадаємо:
24 жовтня після масованих обстрілів РФ АТ "Укрзалізниця" змінила частину своїх маршрутів.