Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Через обстріли "Укрзалізниця" змінює частину маршрутів

Володимир Тунік-Фриз — 24 жовтня, 09:20
Через обстріли Укрзалізниця змінює частину маршрутів
Через обстріли “Укрзалізниця” змінює частину маршрутів
Пресслужба КВБЗ

Після масованих обстрілів РФ АТ "Укрзалізниця" змінює частину своїх маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, на Кіровоградщині у результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

  • 51/52 Одеса — Запоріжжя
  • 127/128 Львів — Запоріжжя
  • 7/8 Харків — Одеса
  • 53/54 Дніпро — Одеса

Середній час затримки - більше 2 годин.

На Харківщині через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ.

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

  • №102 Херсон — Краматорськ
  • №104 Львів — Краматорськ
  • №712 Київ — Краматорськ

На Сумщині, зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми — Київ.

Укрзалізниця війна

війна

Через обстріли "Укрзалізниця" змінює частину маршрутів
Конотоп евакуює пасажирів потягів після атаки на залізницю
єВідновлення: уряд виділив додаткові 2,5 мільярди на житлові сертифікати

Останні новини