Через обстріли "Укрзалізниця" змінює частину маршрутів
Після масованих обстрілів РФ АТ "Укрзалізниця" змінює частину своїх маршрутів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, на Кіровоградщині у результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:
- 51/52 Одеса — Запоріжжя
- 127/128 Львів — Запоріжжя
- 7/8 Харків — Одеса
- 53/54 Дніпро — Одеса
Середній час затримки - більше 2 годин.
На Харківщині через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.
Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ.
Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.
Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:
- №102 Херсон — Краматорськ
- №104 Львів — Краматорськ
- №712 Київ — Краматорськ
На Сумщині, зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми — Київ.