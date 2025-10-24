Через обстріли “Укрзалізниця” змінює частину маршрутів

Після масованих обстрілів РФ АТ "Укрзалізниця" змінює частину своїх маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, на Кіровоградщині у результаті обстрілу вночі була пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися 4 поїздів через рух під резервними тепловозами:

51/52 Одеса — Запоріжжя

127/128 Львів — Запоріжжя

7/8 Харків — Одеса

53/54 Дніпро — Одеса

Середній час затримки - більше 2 годин.

На Харківщині через обмеження в русі, спричинені обстрілами, до Лозової потяги рухаються зміненим маршрутом із затримками, застосовується комбінована логістика.

Так, вночі автобусним сполученням за допомоги місцевої влади на Харківщині доправили пасажирів поїзда №92/91 Краматорськ — Одеса — Краматорськ.

Змінив маршрут руху поїзд №103/104 Краматорськ — Львів. Попри затримку та обхідний шлях цим рейсом успішно проведена й планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, 2 котів та песика.

Надалі сьогодні об'їзним маршрутом через Мерефу із затримкою в районі 2 годин рухатимуться поїзди:

№102 Херсон — Краматорськ

№104 Львів — Краматорськ

№712 Київ — Краматорськ

На Сумщині, зокрема, пасажирів потягу №787 Терещенська — Київ доправляємо автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми — Київ.