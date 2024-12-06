Польща затвердила держбюджет-2025 з найвищими за всю історію видатками на оборону

Польський Сейм затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік із доходами 145 млрд дол, витратами - 211 млрд дол.

Про це пише Wprost.

До бюджету закладено найвищі в історії країни витрати на сектор оборони - 42 млрд дол, або 4,7% ВВП.

У бюджеті також значно збільшено кошти на охорону здоров'я - до 50 млрд дол.

На соціальні програми, включно з індексацією пенсій, - 30 млрд дол.

Проєкт бюджету на 2025 рік передбачає підвищення середньої заробітної плати на 7%, зокрема на 5% для бюджетників.

Бюджет розраховували з прогнозу інфляції на рівні 5%, економічного зростання на рівні 3,9% у 2025 році.

Після ухвалення Сеймом Закону про бюджет документ було відправлено до Сенату, який має 20 днів на внесення поправок.

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