Польша утвердила госбюджет-2025 с самыми высокими за всю историю расходами на оборону
Польский Сейм утвердил проект государственного бюджета на 2025 год с доходами 145 млрд долл, расходами - 211 млрд долл.
Об этом пишет Wprost.
В бюджет заложены самые высокие в истории страны расходы на сектор обороны - 42 млрд долл, или 4,7% ВВП.
В бюджете также значительно увеличены средства на здравоохранение - до 50 млрд долл.
На социальные программы, включая индексацию пенсий, - 30 млрд долл.
Проект бюджета на 2025 год предусматривает повышение средней заработной платы на 7%, в том числе на 5% для бюджетников.
Бюджет рассчитывали из прогноза инфляции на уровне 5%, экономического роста на уровне 3,9% в 2025 году.
После принятия Сеймом Закона о бюджете документ был отправлен в Сенат, который имеет 20 дней на внесение поправок.
Напомним:
Европейские страны обсуждают создание совместного фонда в размере 500 млрд евро для финансирования оборонных проектов и закупки оружия в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом.
Польша планирует инвестировать 3 млрд злотых (750 млн долл) в увеличение производства боеприпасов, с целью обеспечения достаточных запасов на случай нападения со стороны России.