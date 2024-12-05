Європа поспішає створити оборонний фонд на 500 млрд євро до повернення Трампа

Європейські країни обговорюють створення спільного фонду в розмірі 500 млрд євро для фінансування оборонних проєктів та закупівлі зброї у звʼязку з поверненням Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Financial Times.

Загроза Трампа скасувати американські гарантії безпеки для союзників по НАТО, якщо вони не витрачають достатньо на оборону, змусила європейських політиків розглянути спільне запозичення для фінансування оборонних витрат. Одним із варіантів є створення спеціальної фінансової структури, яка випускатиме облігації, підтримані національними гарантіями країн-учасниць.

Модель передбачає участь як держав ЄС, так і країн, що не є членами, зокрема Великої Британії та Норвегії. ЄІБ може виконувати технічну роль у реалізації проєкту, зокрема в адмініструванні облігацій та управлінні фінансами.

Кошти фонду спрямують на підтримку спільних оборонних проектів, таких як єдина система протиповітряної оборони, що була запропонована Польщею та Грецією і потребує не менше ніж 500 млрд дол.

Європейська комісія вважає, що це мінімум, необхідний для забезпечення безпеки континенту в майбутньому. Крім того, є надія, що фінансування спільних закупівель озброєнь стимулює оборонних підрядників до довгострокових інвестицій. Проте ще не вирішено, як саме будуть використані ці кошти, і головне питання полягає в тому, що саме буде фінансуватися у першу чергу.

Нагадаємо:

Інвестори зі США у 2024 році забезпечили понад 65% інвестицій венчурного капіталу в оборонні технології в Європі, порівняно з 18% у 2023 році на тлі глобальних конфліктів.