У Херсоні воду подають з перебоями через значні пошкодження мереж

У Херсоні централізоване водопостачання працює з перебоями через значні пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів.

Про це пише "Вгору".

Як повідомив перший заступник керівника міської військової адміністрації Михайло Линецький, росіяни цілеспрямовано атакують свердловини централізованого водопостачання.

"Російські війська цілеспрямовано атакують свердловини централізованого водопостачання. З теплом ситуація гірша. Ще в грудні торік масованого обстрілу зазнала Херсонська ТЕЦ. Проводити відновлювальні роботи наразі немає змоги", – сказав він в ефірі "Суспільне. Студія".

Окрім того, окупаційні війська атакують дронами та артилерією комунальників, та намагаються завдати ударів по котельнях.

За його словами заступника керівника МВА, електропостачання в місті та найближчих населених пунктів наразі забезпечується у безперервному режимі.

.За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, нині електропостачання відновлено у 176 з 228 населених пунктів правобережжя. Світло є практично у всіх містах і селах, де дозволяє безпекова ситуація і де залишаються люди.

Водночас у деяких населених пунктах біля Дніпра, які тривалий час залишаються без електрики, ремонт неможливий через загрозу для комунальників, пише "Вгору".

