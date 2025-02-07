Збитки – понад 1 млрд гривень: генералу РФ оголосили підозру у розграбуванні Чорнобильської АЕС

Генерал-майору, заступнику начальника військ радіаційного хімічного та біологічного захисту РФ оголосили підозру через розграбування Чорнобильської АЕС.

Про це йдеться на сайті офісу Генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний разом з іншими російськими військовослужбовцями під час тимчасової окупації Чорнобильської АЕС з 24 лютого по 31 березня 2022 брав участь у її розграбуванні та знищенні майна.

Окупанти грабували та нищили власність ДСП "Чорнобильська АЕС", Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, ДСП "Північна Пуща", ДСП "Екоцентр", ДСП "Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами".

Завдані підприємствам збитки оцінюються у понад 1,038 млрд грн.

Нагадаємо:

В грудні країни-вкладники Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля анонсували виділення близько 7 млн євро на розвиток Чорнобильської зони відчуження.