Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує створити підприємство в Україні

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, планує створити спільне виробництво в Україні.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі в інтервʼю Euractiv.

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", - розповів Лі.

Президент компанії розповів, що Кongsberg хоче використати потужність української промисловості і у довгостроковій перспективі, коли війна закінчиться.

"Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", - зазначив Лі.

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