Производитель боеприпасов для систем NASAMS планирует создать предприятие в Украине

Норвежская оборонная компания Kongsberg Defence & Aerospace, которая занимается выпуском боеприпасов для систем ПВО NASAMS, планирует создать совместное производство в Украине.

Об этом сообщил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv.

"Сейчас мы основываем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины о создании совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни. Мы планируем создать совместные предприятия в течение нескольких месяцев", - рассказал Ли.

Президент компании рассказал, что Конгсберг хочет использовать мощность украинской промышленности и в долгосрочной перспективе, когда война закончится.

"Украина может стать частью цепи поставок ракет для систем ПВО", - отметил Ли.

Напомним:

Акции немецкого производителя оружия Rheinmetall подорожали в 10 раз с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.