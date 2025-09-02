Наближення лінії фронту: на Дніпропетровщині обмежили рух деяких приміських поїздів

Через активність ворожих обстрілів 2 вересня АТ "Укрзалізниця" обмежує маршрут низки приміських поїздів Дніпропетровської області.

Про це повідомляє пресслужба приміських сполучень "Укрзалізниці".

Мова про поїзди у сполученні Чаплине – Демурине - Чаплине, які курсуватимуть до/з станції Просяна Дніпропетровської осбласті.

Маршрут поїзд №6148 Чаплине – Демурине було обмежено до станції Просяна. Водночас поїзд №6143 Демурине – Чаплине відправлятиметься зі станції Просяна.

За даними DeepState, від селища Проясна до лінії фронту залишилося близько 20 кілометрів.

Нагадаємо:

На Дніпропетровщині 29 серпня, коли енергетики ДТЕК проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту, ворожий дрон влучив у службову автівку.