Приближение линии фронта: на Днепропетровщине ограничили движение некоторых пригородных поездов

Из-за активности вражеских обстрелов 2 сентября АО "Укрзализныця" ограничивает маршрут ряда пригородных поездов Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба пригородных сообщений "Укрзализныци".

Речь о поездах в сообщении Чаплино - Демурино - Чаплино, которые будут курсировать до/с станции Просяная Днепропетровской осбласти.

Маршрут поезд №6148 Чаплино - Демурино был ограничен до станции Просяная. В то же время поезд №6143 Демурино - Чаплино будет отправляться со станции Просяная.

По данным DeepState, от поселка Проясная до линии фронта осталось около 20 километров.

Напомним:

На Днепропетровщине 29 августа, когда энергетики ДТЭК проводили аварийные работы вблизи линии фронта, вражеский дрон попал в служебную машину.