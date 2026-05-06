Росіяни атакували розподільчий центр Varus у Дніпрі, є загиблі
Ввечері 5 травня російські війська атакували розподільчий центр мережі супермаркетів Varus у Дніпрі.
Про це повідомив співвласник компанії Руслан Шостак.
"Найстрашніше - загинули люди, частина у важкому стані перебуває в лікарні. Про масштаби руйнувань навіть не хочу зараз говорити - немає нічого масштабнішого за втрату людських життів", – зазначив він.
Шостак додав, що усі деталі надасть пізніше.
Російська армія увечері 5 травня вдарила по Дніпру: загинули 4 людей, є постраждалі.