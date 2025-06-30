Агенція Міноборони замовила китайських дронів на 200 мільйонів: ціни почали падати

ДП "Агенція оборонних закупівель" Міноборони 20 червня уклало договори на постачання дронів Autel EVO Max 4N та Mavic 3 Pro на загальну суму 198,23 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Агенція замовила 490 дронів Autel EVO Max 4N на 128,23 млн грн. Очікувана вартість лотів на ці безпілотники становила 181,57 млн грн, тож економія становила 29%.

Закупівлі проводили за рамковими угодами, відтак терміни поставки, як і переможці приховані.

Відомо, що за постачання Аутелів змагалось по 11 учасників. У підсумку середня вартість комплекту становила 261 587 грн, найнижча ‒ 257 300 грн/комплект.

Це новий рекорд мінімальної ціни на Autel EVO Max 4N. Попередній належав ДССЗЗІ, який у травні законтрактував 1 200 таких безпілотників по 261 332 ‒ 269 442 грн/комплект.

Роздрібні ціни на Autel EVO Max 4N за даними майданчика "Hotline.ua" також продовжують знижуватися і нині коливаються на рівні 364 тис грн, що на 28% вище, ніж в контрактах АОЗ.

Також Агенція оборонних закупівель законтрактувала 865 безпілотників Mavic 3 Pro на 70 млн грн. Торги по цій позиції були менш конкурентними ‒ за підряди змагалося 3-5 фірм. Відтак, сукупна економія від очікуваної вартості становила 7,7%.

Середня ціна в контрактах ‒ 81 277 грн/комплект, що на 3,5% нижче за середньоринкову 84 204 і в межах коливань в "Прозорро".

Нагадаємо:

Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" з 21 по 29 травня уклало низку угод на постачання дронів DJI Мavic у стандартній комплектації без додаткових батарей на 478,69 млн грн.