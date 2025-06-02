АОЗ замовила дрони Мavic: Зеленський заявляв, що Китай припинив їх поставки в Україну

Держпідприємство Міноборони "Агенція оборонних закупівель" з 21 по 29 травня уклало низку угод на постачання дронів DJI Мavic у стандартній комплектації без додаткових батарей на 478,69 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Замовлено майже 1 тисячу денних дронів Мavic 3Е по ціні від 122 до 132 тис грн за комплект. Ще більше замовлено нічних мавіків Мavic 3T (Thermal) – 1400 штук. Назви постачальників і строки поставок приховані з міркувань безпеки.

Абсолютну більшість цих контрактів було укладено і оприлюднено після того, як Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський 27 травня повідомив журналістам, що Китай припинив продаж безпілотників Києву та іншим європейським країнам, але продовжує поставки до Росії.

"Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців. На російській території є виробничі лінії, де працюють китайські представники", – сказав Зеленський.

У цей же період інші замовники в Україні також замовляли мавіки по подібних до "АОЗ" цінах.

"Об’єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" – Mavic 3E – 123 099

Держспецзв’язку – Mavic 3E Enterprise – 122 022

Рівненська міськрада – Mavic 3T Enterprise – 237 300

Військова частина а4682 – Mavic 3T – 238 500

Ціни на мавіки в Україні почали зростати цього року, і у квітні вже були понад 200 тисяч гривень, хоча торік мавік 3Т коштував в районі 150 тис грн. За даними джерела "Наших грошей", це було пов’язано зі штучним дефіцитом від китайського виробника. Той поступово зменшував виробництво мавіків 3 покоління, примушуючи покупців переходити на більш дорогу модель Matrice 4Т.

Читайте також: Держава викупить усі українські FPV-дрони. Що стоїть за планами виробити 4,5 млн безпілотників?

Нагадаємо:

"Агенція оборонних закупівель" розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання безпілотних апаратів і представила оновлену модель закупівель.