Коаліція дронів отримала два мільярди євро від партнерів у 2024 році – Міноборони

Міжнародна Коаліція дронів, створена за ініціативи Латвії та України, за рік роботи акумулювала 176 млн євро у Спільному фонді та отримала від партнерів допомогу на понад 2 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Кошти спрямовують на закупівлю безпілотників та підтримку інноваційних розробок, що можуть дати перевагу українським силам на полі бою.

У межах фонду вже відбулося два міжнародні тендери. Перший визначив п’ять постачальників FPV-дронів, які протягом шести місяців передадуть Україні 30 тисяч БпЛА. Другий тендер був зосереджений на вдосконалених FPV-дронах та дронах-перехоплювачах. Вперше участь у конкурсі змогли взяти українські компанії – відібрали майже 20 вітчизняних виробників.

У пресслужбі нагадують, що окрім закупівель, Коаліція створює інфраструктуру для випробувань нових безпілотників. У Латвії збудували полігон для тестування дронів, що став важливою частиною ініціативи.

Наразі роботу Коаліції координують Латвія та Велика Британія, а до неї входять ще 15 країн: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Нагадаємо:

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").