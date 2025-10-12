Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Майже 10 тисяч абонентів знеструмлені на Київщині через ворожу атаку

Віктор Волокіта — 12 жовтня, 15:20
Майже 10 тисяч абонентів знеструмлені на Київщині через ворожу атаку
Getty Images

Внаслідок ворожої атаки 12 жовтня у Бориспільському районі Київської області частково знеструмлено три населені пункти, без світла наразі 9 607 родин.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення", - розповів він.

Калашник також зазначив, що у населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності.

Нагадаємо:

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київської області.

Енергетики ДТЕК під час відновлювальних робіт потрапили під обстріл.

електроенергія війна

війна

Майже 10 тисяч абонентів знеструмлені на Київщині через ворожу атаку
Російський дрон атакував енергетиків ДТЕК на Київщині: є поранені
На Харківщині встановлюють укриття біля залізниці

Останні новини