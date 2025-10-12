Майже 10 тисяч абонентів знеструмлені на Київщині через ворожу атаку

Внаслідок ворожої атаки 12 жовтня у Бориспільському районі Київської області частково знеструмлено три населені пункти, без світла наразі 9 607 родин.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації (ОВА) Микола Калашник.

"Унаслідок ворожої атаки в Бориспільському районі частково знеструмлено три населені пункти. Без світла наразі залишаються 9607 родин. Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі вже працюють над ліквідацією наслідків та поверненням людям централізованого живлення", - розповів він.

Калашник також зазначив, що у населених пунктах, що наразі знеживлені, працюють пункти незламності.

Нагадаємо:

Російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Київської області.

Енергетики ДТЕК під час відновлювальних робіт потрапили під обстріл.