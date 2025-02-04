Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук."Затверджено, відповідно до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначив, що до переліку входять транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, або майном, за яким не звернувся власник.

Таке майно за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави та розпорядження Збройних сил України, інших військових формувань, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України у січні передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника для виконання спеціальних та бойових завдань.