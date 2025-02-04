Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос
Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans

Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони

Віктор Волокіта — 4 лютого, 16:02
Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони

Кабінет міністрів затвердив перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та ПДВ.

Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук."Затверджено, відповідно до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, перелік товарів, операції з безоплатної передачі яких тимчасово звільняються від оподаткування акцизним податком та податком на додану вартість", - йдеться у повідомленні.

Мельничук зазначив, що до переліку входять транспортні засоби із зазначенням їх марки, моделі, типу, року випуску та робочого обʼєму двигуна, які є конфіскованим майном, майном, визнаним безхазяйним, або майном, за яким не звернувся власник.

Таке майно за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави та розпорядження Збройних сил України, інших військових формувань, що беруть участь у забезпеченні національної безпеки і оборони.

Нагадаємо:

Міністерство оборони України у січні передало бойовим бригадам повнопривідні вантажні автомобілі від українського виробника для виконання спеціальних та бойових завдань.

Кабмін ЗСУ

ЗСУ

Кабмін звільнив від податків передачу конфіскованого майна для потреб оборони
Найпопулярніші вакансії від Міноборони: які зарплати пропонують
Rheinmetall поставлятиме в Україну модулі для 155-мм артилерійських снарядів

Останні новини