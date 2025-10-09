Індія стала найбільшим постачальником паливних елементів для російських винищувачів
У 2024 році Росія отримала 2 456 тонн паливних присадок індійського виробництва вартістю 12,9 млн дол, що становило 49,6% від усього імпорту.
Про це йдеться у дослідженні Ради економічної безпеки України (РЕБ), повідомляє The Independent.
Найбільшим виробником паливних присадок, що постачалися до РФ у 2024 році, була Perfect Traders & Moulders Private Ltd.
1 885 тонн її продукції на 10,1 млн дол імпортувала російська Kapron LLC, яка перебуває під санкціями США як один із ключових активів Росії в енергетичному секторі, що забезпечує її військові потреби.
Ще 287 тонн присадок на 1,3 млн дол для Kapron LLC поставила індійська Thermax Limited, а понад 70 тонн було ввезено через AVK JSC.
Винищувачі РФ потребують паливних присадок для поліпшення роботи двигуна та продовження терміну експлуатації.
Росія не здатна виробляти необхідну кількість присадок самостійно, а після запровадження західних санкцій замінила американських постачальників індійськими виробниками.
"Ця підтримка є критичною, адже через українські атаки на нафтопереробні заводи, де частково виготовляють паливні присадки, виробничі потужності Росії підірвані.
Тож тепер вона ще більше залежатиме від імпорту. Відповідно, роль Індії в поставках лише зростатиме", — зазначила директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України Олена Юрченко у коментарі The Independent.
Нагадаємо:
Трейдери, що пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в китайських юанях.