Індія стала найбільшим постачальником паливних елементів для російських винищувачів

У 2024 році Росія отримала 2 456 тонн паливних присадок індійського виробництва вартістю 12,9 млн дол, що становило 49,6% від усього імпорту.

Про це йдеться у дослідженні Ради економічної безпеки України (РЕБ), повідомляє The Independent.

Найбільшим виробником паливних присадок, що постачалися до РФ у 2024 році, була Perfect Traders & Moulders Private Ltd.

1 885 тонн її продукції на 10,1 млн дол імпортувала російська Kapron LLC, яка перебуває під санкціями США як один із ключових активів Росії в енергетичному секторі, що забезпечує її військові потреби.

Ще 287 тонн присадок на 1,3 млн дол для Kapron LLC поставила індійська Thermax Limited, а понад 70 тонн було ввезено через AVK JSC.

Винищувачі РФ потребують паливних присадок для поліпшення роботи двигуна та продовження терміну експлуатації.

Росія не здатна виробляти необхідну кількість присадок самостійно, а після запровадження західних санкцій замінила американських постачальників індійськими виробниками.

"Ця підтримка є критичною, адже через українські атаки на нафтопереробні заводи, де частково виготовляють паливні присадки, виробничі потужності Росії підірвані.

Тож тепер вона ще більше залежатиме від імпорту. Відповідно, роль Індії в поставках лише зростатиме", — зазначила директорка з аналітики, досліджень та розслідувань Ради економічної безпеки України Олена Юрченко у коментарі The Independent.

Нагадаємо:

Трейдери, що пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в китайських юанях.