Трейдери вимагають, щоб Індія платила за російську нафту юанями – Reuters

Трейдери, що пропонують російську нафту, почали вимагати від індійських державних нафтопереробних заводів оплати в китайських юанях.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Провідна індійська нафтова компанія, контрольована державою Indian Oil Corp нещодавно здійснила оплату в китайській валюті за дві-три партії російської нафти, повідомили джерела Reuters.

Західні санкції, введені проти Росії після її вторгнення в Україну в 2022 році, прискорили використання альтернативних валют, включаючи юань і дирхам ОАЕ, для розрахунків за нафтові угоди, в яких довгий час домінував долар.

У 2023 році індійські державні нафтопереробні заводи здійснили деякі платежі за російську нафту в юанях, але припинили це через невдоволення індійського уряду в період посилення напруженості у відносинах з Пекіном, хоча приватні нафтопереробні заводи продовжували використовувати китайську валюту.

Зараз трейдери, які мусили конвертувати платежі в дирхамах або доларах в юані, оскільки тільки ці валюти можна безпосередньо обміняти на рублі, необхідні для оплати виробникам, прагнуть усунути один дороговартісний етап з цього процесу, зазначив один з трейдерів.

Джерела також повідомили, що трейдери встановлювали ціни на російську нафту в доларах, щоб забезпечити дотримання цінового обмеження Європейського Союзу, і прагнули отримати еквівалентну оплату в юанях.

Платежі в юанях розширять доступність російської нафти для індійських державних нафтопереробних заводів, враховуючи, що деякі трейдери не приймають інші валюти, повідомили джерела.

Нагадаємо:

Індійські чиновники заявили адміністрації президента США Дональда Трампа, що значне скорочення імпорту російської нафти можливе за умови, якщо Вашингтон дозволить відновити закупівлі у постачальників, які перебувають під санкціями — Ірану та Венесуели.