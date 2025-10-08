На півночі України поїзди курсують з великими затримками
Унаслідок російських обстрілів у Сумській області, на Ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Найбільші затримки на рейсах:
- №779/790 Суми - Київ - до кінцевої станції прибуде із затримкою у 4 години;
- №116 Київ - Суми - затримка становить 5 годин;
- №785/786 Київ - Терещенська (Шостка), затримується на 3 години 37 хвилин;
- №787/788 Терещенська (Шостка) - Київ, затримується на 4 години;
- №113/114 Харків – Львів: на 2 години 20 хвилин;
- №41/142 Чернігів - Івано-Франківськ: затримка на 2:30;
- №45/46 Ужгород – Харків: +2:05.
Поїзд №780 Київ-Суми буде відправлено з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ), орієнтовний час затримки 4 години.
Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, окрім двох регіональних поїздів, зокрема №892/891 Фастів - Славутич та №895 Конотоп – Фастів із затримками близько 6,5 годин.
По станції Носівка додатково обмежено рейси:
- №6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25
- №6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03
- №6920 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:44
- №6924 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 20:28
- №6927 Носівка - Київ-Волинський, відправлення о 20:42
- №6926 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 21:28
- №6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 23:05.
"Через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський - Ніжин та завтра №6903 Ніжин - Київ-Волинський", - розповіли в компанії.
Нагадаємо:
Російські загарбники поцілили по енергетичному об'єкту на Ніжинщині Чернігівської області, внаслідок чого 4,5 тисяч абонентів залишились без електрики.