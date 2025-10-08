На півночі України поїзди курсують з великими затримками

Унаслідок російських обстрілів у Сумській області, на Ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Найбільші затримки на рейсах:

№779/790 Суми - Київ - до кінцевої станції прибуде із затримкою у 4 години;

№116 Київ - Суми - затримка становить 5 годин;

№785/786 Київ - Терещенська (Шостка), затримується на 3 години 37 хвилин;

№787/788 Терещенська (Шостка) - Київ, затримується на 4 години;

№113/114 Харків – Львів: на 2 години 20 хвилин;

№41/142 Чернігів - Івано-Франківськ: затримка на 2:30;

№45/46 Ужгород – Харків: +2:05.

Поїзд №780 Київ-Суми буде відправлено з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ), орієнтовний час затримки 4 години.

Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, окрім двох регіональних поїздів, зокрема №892/891 Фастів - Славутич та №895 Конотоп – Фастів із затримками близько 6,5 годин.

По станції Носівка додатково обмежено рейси:

№6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25

№6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03

№6920 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:44

№6924 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 20:28

№6927 Носівка - Київ-Волинський, відправлення о 20:42

№6926 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 21:28

№6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 23:05.

"Через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський - Ніжин та завтра №6903 Ніжин - Київ-Волинський", - розповіли в компанії.

Нагадаємо:

Російські загарбники поцілили по енергетичному об'єкту на Ніжинщині Чернігівської області, внаслідок чого 4,5 тисяч абонентів залишились без електрики.