Рада освободила от ввозной пошлины и НДС оптоволокно для дронов

Верховная Рада приняла два закона о введении налоговых и таможенных льгот для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Об этом сообщил первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Депутаты приняли законопроекты №13305 и №13306 за основу и в целом на заседании 4 мая 302 и 303 голосами.

Принятые законы предусматривают освобождение от обложения таможенными платежами и НДС импортного оптоволокна для производства дронов.

Принятие этих законопроектов будет способствовать:

уменьшению себестоимости беспилотных систем, использующих оптический кабель для управления и передачи видеосигнала или других изделий оборонного назначения с использованием оптического кабеля;

оперативному обеспечению Сил обороны Украины современными техническими средствами.

Дроны на оптоволокне устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки и имеют критическое значение для Сил обороны Украины. В то же время оптические компоненты в основном импортируются в Украину.

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