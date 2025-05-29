У Агенції оборонних закупівель розповіли, як далі купуватимуть дрони

"Агенція оборонних закупівель" розвиває альтернативні інструменти закупівель та постачання безпілотних апаратів і представила оновлену модель закупівель.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Основна форма – рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик. Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволяє проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

Використання DOT-Chain Defence – маркетплейсу дронів, – дозволяє військовим самостійно обирати необхідні засоби. Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

"Під час розмов із виробниками та військовими ми побачили ключові бар’єри – непрозорі процедури, складний доступ до участі, відсутність діалогу. Тому оновили підходи: сформували зрозумілі правила, спростили вхід і зробили процес передбачуваним. Це відкриває ринку можливість масштабуватись, а державі – швидко закривати потреби ЗСУ", – зазначив директор АОЗ Арсен Жумаділов.

Зазначається, що агенція також може укладати прямі договори, але вони передбачені для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників. Та серед важливих нововведень у Міноборони назвали верифікацію постачальників для прямих договорів, яка допомагає переконатися, що компанія не має зв'язків з рф, іраном та білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів.

Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ. Це зробить закупівлі швидшими, ефективнішими та більш передбачуваними для обох сторін.

"У 2025 році на закупівлю дронів "Агенцією оборонних закупівель" в держбюджеті передбачено понад 128 млрд грн. Ми змінюємо підходи, щоб ці кошти працювали ефективно: створюємо зрозумілі правила для ринку, забезпечуємо прогнозованість для виробників і результат для війська", – зазначив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Державне підприємство Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" 29 квітня уклало дев’ять контрактів на постачання безпілотних комплексів Autel EVO Max загальною вартістю 186,46 млн грн.

Також український оборонно-промисловий комплекс продемонстрував новий дрон для знищення іранських "Shahed", які Росія використовує для атак. За останні два місяці безпілотник збив понад 20 таких цілей, повідомили розробники.