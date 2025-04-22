"Земельний банк" виставив на торги держземлі під садівництво

"Державний земельний банк" виставив на торги державні сільськогосподарські землі для вирощування багаторічних насаджень зі строком суборенди 25 років.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Ділянки під садівництво стануть доступні для користування в 10 областях країни.

"Їх запускаємо спеціально під вирощування садів, ягідників, горіхів та інших нішевих культур", — зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Загалом у першому пулі планується передати в довгострокову суборенду 60 земельних ділянок загальною площею 803,7 гектара. Найбільше угідь — 37 — буде представлено на Закарпатті, їхня сумарна площа становить 252 га.

Перші три ділянки вже доступні для суборенди на Житомирщині, у Коростенському районі. Їхні площі варіюються від 4,2 до 33 гектарів. А середня стартова вартість становить від 2000 грн за гектар.

"Ділянки під багаторічні насадження, які ми виставляємо на аукціони, мають середню площу від 8 до 15 гектарів. Такі розміри угідь є оптимальними для вирощування садів, ягідників, горіхів чи інших нішевих культур.

Їх стартова вартість, як і переважно для всіх державних сільгоспземель, становить 12% від нормативної грошової оцінки", — розповів гендиректор ТОВ "Державний земельний банк" Ярослав Ярославський.

Нагадаємо:

"Державний земельний банк" оголосив старт аукціонів на Prozorro.Продажі для суборенди пасовищ та сіножатей у дев'яти областях України.