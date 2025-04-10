В Україні стартували аукціони суборенди пасовищ та сіножатей

"Державний земельний банк" оголосив старт аукціонів на Prozorro.Продажі для суборенди пасовищ та сіножатей у дев'яти областях України.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Загалом в межах першого пулу "Земельного банку" буде виставлено 7 475 гектарів пасовищ та 2 706 гектарів сіножатей.

Як зазначають у відомстві, ділянки для суборенди вже стали доступні у таких областях: Закарпатська, Харківська, Хмельницька, Сумська, Полтавська, Миколаївська, Київська, Житомирська та Дніпропетровська.

Найбільші площі пасовищ будуть представлені в Миколаївській області (1 848 га) та Харківській області (1 619 га). Водночас найбільше сіножатей буде запропоновано у Полтавській (531,15 га) та Сумській (467,96 га) областях.

Зокрема, пропонуються аграріям різноманітні площі: від малих ділянок — 0,14 га до більших наділів — 65 га для пасовищ і до 257,80 га для сіножатей.

За повідомленням Мінагрополітики, всі ділянки передаються в суборенду на 14 років. Взяти участь в аукціонах можуть як фізичні, так і юридичні особи.

Для цього потрібно:

- обрати лот на інтерактивній мапі "Земельного банку",

- зареєструватися на одному з підключених до системи електронних майданчиків та подати заявку на участь в аукціоні в системі "Прозорро.Продажі",

- також учасникам через особистий е-кабінет необхідно завантажити перелік обов'язкових документів,

- згодом потрібно сплатити реєстраційний та гарантійний внески.

Нагадаємо:

За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.