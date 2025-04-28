"Великий прогрес": в Україні суттєво зросла територія розмінованих агроземель

В Україні надійшло 426 заявок від громадян на розмінування аграрних земель за державною програмою компенсацій, у 2025 році звільнені більш як 1,5 тис. га.

Про це у телеефірі повідомив директор Центру гуманітарного розмінування (ЦГР) Володимир Байда, передає Укрінформ.

"Наразі є досить великий прогрес у програмі. За весь час роботи програми вже у нас отримано 426 заявок, які охопили понад 14 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь (до цього за три роки було звільнено усього 3 тисячі).

Проведено уже 65 аукціонів, підписані договори за ними на загальну суму по програмі вже на 835 млн грн. Щодо звільненої (від мін – ред.) території – вже у цьому році більш як 1,5 тис. га звільнені", - розповів він.

За словами Байди, у 2025 році на програму було виділено 3 мільярди гривень.

"Аграрії набагато активніші у цьому році. Якщо торік з 85 операторів участь у торгах брали вісім, то зараз - уже близько 20", - відзначив Байда.

Він уточнив, що з 235 заявок цьогоріч було відхилено 110 через відсутність нетехнічного обстеження земель.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в Україні з початку року аграрії подали 225 заявок на участь у державній програмі компенсації за розмінування сільськогосподарських угідь, але 189 із них відхилили як такі, що не відповідають вимогам програми.