"Большой прогресс": в Украине существенно выросла территория разминированных агроземель

В Украине поступило 426 заявок от граждан на разминирование аграрных земель по государственной программе компенсаций, в 2025 году освобождены более 1,5 тыс. га.

Об этом в телеэфире сообщил директор Центра гуманитарного разминирования (ЦГР) Владимир Байда, передает Укринформ.

"Сейчас есть достаточно большой прогресс в программе. За все время работы программы уже у нас получено 426 заявок, которые охватили более 14 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий (до этого за три года было освобождено всего 3 тысячи).

Проведено уже 65 аукционов, подписаны договоры по ним на общую сумму по программе уже на 835 млн грн. По освобожденной (от мин - ред.) территории - уже в этом году более 1,5 тыс. га освобождены", - рассказал он.

По словам Байды, в 2025 году на программу было выделено 3 миллиарда гривен.

"Аграрии гораздо активнее в этом году. Если в прошлом году из 85 операторов участие в торгах принимали восемь, то сейчас - уже около 20", - отметил Байда.

Он уточнил, что из 235 заявок в этом году было отклонено 110 из-за отсутствия нетехнического обследования земель.

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Украине с начала года аграрии подали 225 заявок на участие в государственной программе компенсации за разминирование сельскохозяйственных угодий, но 189 из них отклонили как не соответствующие требованиям программы.