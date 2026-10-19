Агрофірма засіяла військовий полігон: суд постановив звільнити 443 гектари

Господарський суд Одеської області зобов'язав фермерське господарство "Таврія-К" звільнити земельну ділянку площею 443 га на території військового містечка Тарутинського полігону.

Про це свідчить рішення суду.

Йдеться про землі за межами населених пунктів Бородінської громади Болградського району Одеської області.

У травні 2019 року Білгород-Дністровська квартирно-експлуатаційна частина (КЕЧ) району та "Таврія-К" уклали договір про спільний обробіток ділянки.

За умовами угоди КЕЧ надала господарству доступ до землі, а фермерське господарство мало обробляти ґрунт, сіяти, вносити добрива й засоби захисту рослин та вирощувати сільськогосподарські культури.

Договір діяв до 19 квітня 2026 року. У березні КЕЧ повідомила "Таврію-К" про припинення угоди з цієї дати.

Водночас у квітні на ділянці проводили агротехнічні роботи. Господарство підтвердило, що засіяло частину землі озимою пшеницею, льоном, соняшником та озимим ячменем, і попросило продовжити договір до завершення дозрівання культур та збору врожаю.

Прокуратура звернулася до суду, стверджуючи, що після припинення договору господарство не звільнило землю і продовжило використовувати її без правових підстав. Суд погодився з доводами прокуратури та зобов'язав "Таврію-К" звільнити ділянку.

Засновниками фермерського господарства є його керівник Іван Кісеолар та Ніна Кісеолар.

Нагадаємо:

Господарський суд Рівненської області визнав недійсним договір про ведення мисливського господарства на 30 тис. гектарів земель військового містечка та зобов'язав Рівненську гарнізонну організацію товариства військових мисливців і рибалок Західного регіону України звільнити угіддя.