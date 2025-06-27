В Україні почали збір врожаю ячменю, пшениці, гороху та ріпаку: перші результати

В Україні стартували жнива. Станом на 27 червня аграрії вже зібрали понад 188 тисяч тонн нового зерна з понад 74 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур, розпочато збирання ріпаку.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль.

Він зазначив, що ячменю зібрано понад 151 тис. тонн з 55 тис. га; пшениці – 22 тис. тонн з понад 10 тис. га; гороху – понад 14 тис. тонн з 8,4 тис. га.

За словами Коваля, лідером за темпами збору цьогоріч – Одещина: понад 132 тисячі тонн зерна зібрано з 45 тисяч гектарів. Жнива також стартували в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо:

Як вважає очільник Мінагро Віталій Коваль, згідно з найбільш песимістичними оцінками, врожай зернових в Україні у 2025 році може знизитися на 10% – до близько 51 млн т порівняно з 56,7 млн т у 2024 році.

За прогнозом Коваля, Україна може зібрати близько 26 мільйонів тонн кукурудзи, 20-22 мільйони тонн пшениці, 4,5 мільйона тонн ячменю, 1,5 мільйона тонн інших зернових, 11,5 мільйона тонн насіння соняшнику та 11 мільйонів тонн цукрового буряка.