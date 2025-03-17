Агрофірма заблокувала аудиторам перевірку про банкрутство

Державна аудиторська служба не змогла провести плановий фінансовий аудит ДП "Науково-виробнича дослідна агрофірма "Наукова" Національної академії аграрних наук України (НААН) у Дніпропетровській області.

Про це йдеться в повідомленні Держаудитслужби.

"Керівництво агрофірми, порушуючи закон, вирішило влаштувати обструкцію аудиторам, не допустивши їх на підприємство", – повідомили аудитори.

За їх даними, ця агрофірма вже 14 років є у стані ліквідації на підставі судового рішення про визнання її банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури від 29 серпня 2011 року. Весь цей час агрофірму вели арбітражні керуючі.

У Держаудитслужбі розповіли, що НААН майже повністю втратила контроль над своїм підприємством, оскільки жодних доходів чи надходжень Академія не отримує.

Водночас у власності агрофірми, що спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових та олійних культур, – 159 земельних ділянок загальною площею 14 500 га, сім торгових марок, два об'єкти нерухомості, автотранспорт.

"З огляду на це фахівці Держаудитслужби збиралися встановити, як велике державне підприємство було доведено до занепаду, хто може використовувати його банкрутство у власних інтересах і зацікавлений у приватизації великої кількості земельних ділянок", - пояснили аудитори.

Коли держаудитори прибули на підприємство, їх не допустили до роботи. Зокрема, головний бухгалтер підприємства відмовилася підписувати скерування та надати затребувані документи. Керівник агрофірми був відсутній на робочому місці.

У результаті фахівці Держаудитслужби написали акт про неможливість проведення державного фінансового аудиту. Аудитори звернулися до правоохоронних органів для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо:

Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України (НААН) та виявила порушення її діяльності на понад 1 мільярд гривень.