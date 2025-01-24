Держаудитслужба виявила порушень у діяльності Нацакадемії аграрних наук на понад 1 мільярд

Держаудитслужба провела перевірку використання бюджетних програм Національною академією аграрних наук України (НААН) та виявила порушення її діяльності на понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

Загалом перевірили діяльність Академії, 21 підпорядкованих їй установ та 6 державних підприємств.

Найсуттєвіші порушення стосувалися переважно неналежного використання земель та ресурсів НААН у ненауковій діяльності.

Наприклад, деякі ділянки передавалися в користування стороннім особам на підставі різних угод, що мали ознаки прихованої оренди. Це завадило установам та підприємствам Академії отримати додаткових надходжень на загальну суму понад 70 мільйонів гривень.

Також НААН була малоефективною у вирощуванні сільгосппродукції, яка мала врожайність нижче середнього у відповідних регіонах рівня. Сама ж продукція часто реалізовувалася за заниженими цінами.

Крім того, відбувалося безпідставне списання посівів сільгоспкультур, на окремих ділянках взагалі не проводився збір урожаю. Це не дозволило НААН отримати додаткові надходження близько 487 млн грн (з яких 6,4 млн грн – безпосередньо втрачені).

Матеріали аудиту передані до правоохоронних органів.

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