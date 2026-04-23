Росія вдарила по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу
Момент удару РФ біля вокзалу Кривого Рогу
Скріншот з відео, яке публікують у соцмережах
РФ вдарила по залізничній інфраструктурі Кривого Рогу і зачепила атакою один з міських вокзалів.
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
За даними компанії, перед атакою оголосили підвищену небезпеку, тож люди пройшли в укриття. Унаслідок удару ніхто не постраждав.
На вокзалі зафіксували незначні пошкодження: вибуховою хвилею вибило кілька вікон і дверей. В Укрзалізниці пообіцяли, що все оперативно відновлять.
Згідно з відео, яке публікують у соцмережах, постраждав залізничний вокзал станції Кривий Ріг-Головний.
Нагадаємо:
В ніч на 23 квітня Росія атакувала 155 ударними БпЛА, проти повітряна оборона України знешкодила 139 ворожих дронів, є влучання на 9 локаціях.