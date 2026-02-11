Зранку 11 лютого ворог завдав удару по залізничній станції на Дніпропетровщині.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано.

"Зранку був і черговий удар по залізничному депо в Конотопі — є пошкодження технічного рухомого складу. Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини", – поінформував міністр.

Він зазначив, що працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади.

Нагадаємо:

У ніч з 10 на 11 лютого росіяни завдали удару по залізничному депо у Сумській області.