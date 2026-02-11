Росіяни атакували залізничне депо у Конотопі

У ніч з 10 на 11 лютого росіяни завдали удару по залізничному депо у Сумській області.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, удар прийшовся на Конотоп, де пошкодили пожежний поїзд.

Окрім цього, вночі на Сумщині через атаку дронами поранено 6 людей, серед яких діти. Одна людина загинула.

Нагадажмо:

У ніч на 11 лютого російські загарбники атакували 129 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "Шахеди".

Команда Латвійського суспільного мовника (LSM) потрапила під атаку російського FPV-дрона, коли вони прямували до позицій одного з українських підрозділів на Донеччині для репортажу.