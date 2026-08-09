На Житомирщині росіяни влучили у німецьке підприємство: воно зупинило роботу

У ніч на 9 серпня внаслідок російської атаки на Житомирщину зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об'єктів, а також німецького підприємства.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками. Ще у двох постраждалих – гостра реакція на стрес.

Також зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.

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Протягом доби стало зрозуміло, що атакованим підприємством є Кромберг енд Шуберт Житомир. У пресслужбі компанії зазначили, що внаслідок атаки виробничі потужності та інфраструктура отримали значні пошкодження та масштабні руйнування.

Ніхто з працівників не постраждав.

"Через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт", – йдеться у повідомленні.

Кромберг енд Шуберт Житомир – це цивільне виробниче підприємство зі 100% німецькими інвестиціями, яке вже 11 років працює в Житомирському регіоні.

Воно виготовляє електричні бортові кабельні системи для іноземних брендів автомобілів. Мова, зокрема, про MAN та Škoda.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Внаслідок атаки було, зокрема, пошкоджено енергетичні обʼєкти. Частина Одеси без світла. У місті також проблеми з водопостачанням та звʼязком.