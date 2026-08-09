Одещина частково без світла після однієї з наймасштабніших атак РФ

Одеса частково без світла після обстрілу

Ворог здійснив одну з наймасштабніших атак на Одещину цього року, внаслідок чого було, зокрема, пошкоджено енергетичні обʼєкти.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Без світла залишилася частина споживачів Одеського району та безпосередньо міста Одеса. Мова про Приморський, Хаджибейський та Пересипський райони міста.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.