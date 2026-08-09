Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Клуб УП
Укр Рос

В Одесі проблеми з водою та звʼязком після обстрілу

Володимир Тунік-Фриз — 9 серпня, 11:00
В Одесі проблеми з водою та звʼязком після обстрілу
В Одесі після обстрілу частково немає води та звʼязку
Getty Images

Після одного з наймасштабніший обстрілів Одеси російськими військовими, у місті проблеми з водопостачанням та звʼязком.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у деяких районах міста спостерігаються перебої з водою та мобільним звʼязком.

Раніше пресслужба ДТЕК повідомляла, що місто та район частково знеструмлені.

Без світла залишилася частина Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.

Одеса вода мобільний зв'язок

вода

В Одесі проблеми з водою та звʼязком після обстрілу
У Марганці та сусідніх громадах відновили водопостачання після аварії
Марганець на Дніпропетровщині без води з початку серпня: Корецький прокоментував

Останні новини