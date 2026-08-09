В Одесі проблеми з водою та звʼязком після обстрілу

В Одесі після обстрілу частково немає води та звʼязку

Після одного з наймасштабніший обстрілів Одеси російськими військовими, у місті проблеми з водопостачанням та звʼязком.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, у деяких районах міста спостерігаються перебої з водою та мобільним звʼязком.

Раніше пресслужба ДТЕК повідомляла, що місто та район частково знеструмлені.

Без світла залишилася частина Приморського, Хаджибейського та Пересипського районів міста.

"Пошкодження серйозні, ремонт потребуватиме часу. Енергетики всієї Одещини роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", – зазначили у пресслужбі ДТЕК.

Нагадаємо:

Російські окупаційні війська в ніч на неділю, 9 серпня, завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали 8 осіб.