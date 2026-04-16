За тиждень темпи захисту об'єктів критичної інфраструктури зросли на 20% – Кулеба

В Україні за останній тиждень темпи інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури зросли на 20%.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба після наради з обласними військовими адміністраціями, Генштабом і профільними міністерствами щодо виконання планів стійкості регіонів і підготовки до наступного опалювального сезону.

Він підкреслив, що більшість регіонів покращили показники.

За його словами, повністю завершили перший підготовчий етап Київська та Черкаська області. Прискорення демонструють Дніпропетровська, Львівська та Одеська. Регіони переходять до наступних етапів.

"Під час наради окремо розглянули розвиток розподіленої теплової генерації. Уряд виділив 424.8 млн грн на встановлення вже наявних блочно-модульних котелень. Загальна потреба на сьогодні – 228 БМК потужністю майже 999 МВт", – поінформував Кулеба.

Також, як він зазначив, формують системні рішення для водопостачання. Портфель включає 26 спецпроєктів – це захист інфраструктури, резервне живлення та автономні рішення для великих міст.

План стійкості — це стратегія підготовки українських міст та регіонів до наступного опалювального сезону. Він забезпечує захист критичної інфраструктури, децентралізацію теплопостачання та потребує бюджетного фінансування (наприклад, для Києва — 61,6 млрд грн).

В Україні виконання планів стійкості щодо захисту об'єктів енергетики становить понад 50%, з пошуком альтернативних джерел найкраще справляються Київщина, Черкащина та Харківщина, нижчий темп - у Чернівецькій, Полтавській, Херсонській областях.