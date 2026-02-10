Укрзалізниця тимчасово коригує маршрути частини поїздів сумського напрямку

Через регулярну загрозу обстрілів об'єктів залізничної інфраструктури в Сумській області Укрзалізниця тимчасово коригує маршрути частини поїздів.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

Зокрема, змінено маршрути транзитним поїздам № 45/46 Ужгород – Харків, № 113/114 Ужгород – Харків, які курсуватимуть південніше через Лубни, Миргород, Полтаву, Люботин.

Водночас зберігається можливість дістатися до потрібних міст зручними пересадками.

Призначено додатковий швидкий поїзд № 213/214 Харків – Суми щоденно з 07.02.2026 із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.

Харків → Суми: 09:00 → 12:17

Суми → Харків: 12:57 → 16:01

Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини, зазначили в УЗ.

Йдеться, що у Харкові з поїзда № 213/214 Суми – Харків можна здійснити пересадку на 7 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня, це поїзди № 45 Харків – Ужгород, № 93 Харків – Холм, № 1 Харків – Ворохта, № 123 Харків – Чернівці, № 7 Харків – Одеса, № 63 Харків – Перемишль, № 113 Харків – Ужгород.

У Сумах з поїзда № 213/214 Харків – Суми гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми – Київ (14:00 → 19:31), у Києві доступні пересадки на понад 30 поїздів далекого сполучення до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма.

За інформацією УЗ, доїхати з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків.

Зворотно поїздом № 213/214 Харків – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 775/776 Суми – Київ.

"Під час пошуку квитків у застосунку або на сайті обирайте опцію "з пересадками", система підкаже оптимальні та доступні варіанти маршруту", – інформує перевізник.

Нагадаємо:

На станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.

Окрім того, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.