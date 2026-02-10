Укрзалізниця тимчасово коригує маршрути частини поїздів сумського напрямку
Через регулярну загрозу обстрілів об'єктів залізничної інфраструктури в Сумській області Укрзалізниця тимчасово коригує маршрути частини поїздів.
Про це повідомляє пресслужба перевізника.
Зокрема, змінено маршрути транзитним поїздам № 45/46 Ужгород – Харків, № 113/114 Ужгород – Харків, які курсуватимуть південніше через Лубни, Миргород, Полтаву, Люботин.
Водночас зберігається можливість дістатися до потрібних міст зручними пересадками.
Призначено додатковий швидкий поїзд № 213/214 Харків – Суми щоденно з 07.02.2026 із зупинками у Люботині, Богодухові, Кириківці та Тростянці.
Харків → Суми: 09:00 → 12:17
Суми → Харків: 12:57 → 16:01
Саме цей поїзд є ключовим для пересадок в обох напрямках та стане в нагоді мешканцям Харківщини та Сумщини, зазначили в УЗ.
Йдеться, що у Харкові з поїзда № 213/214 Суми – Харків можна здійснити пересадку на 7 поїздів далекого сполучення у напрямку Заходу та Півдня, це поїзди № 45 Харків – Ужгород, № 93 Харків – Холм, № 1 Харків – Ворохта, № 123 Харків – Чернівці, № 7 Харків – Одеса, № 63 Харків – Перемишль, № 113 Харків – Ужгород.
У Сумах з поїзда № 213/214 Харків – Суми гарантована пересадка на поїзд № 775/776 Суми – Київ (14:00 → 19:31), у Києві доступні пересадки на понад 30 поїздів далекого сполучення до Львова, Трускавця, Ужгорода, Рахова, Івано-Франківська, Чернівців, Луцька, Рівного, Ковеля, Одеси, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Вінниці, Хмельницького, Тернополя, Кам'янця-Подільського, Перемишля, Холма.
За інформацією УЗ, доїхати з Конотопа, Ворожби, Путивля, Бахмача, Ніжина до Харкова можна поїздом № 144/143 Рахів – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 214/213 Суми – Харків.
Зворотно поїздом № 213/214 Харків – Суми з подальшою пересадкою на поїзд № 775/776 Суми – Київ.
"Під час пошуку квитків у застосунку або на сайті обирайте опцію "з пересадками", система підкаже оптимальні та доступні варіанти маршруту", – інформує перевізник.
Нагадаємо:
На станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.
Окрім того, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.