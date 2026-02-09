Росіяни атакували залізницю на Чернігівщині та Сумщині: які наслідки

Росія продовжує прицільні удари по цивільній залізничній інфраструктурі. Нині основний фокус атак – Чернігівщина та Сумщина.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Зокрема, за його словами, на станції Конотоп ворожий БПЛА вразив локомотив, який мав приєднуватися до пасажирського потяга. Поблизу станції Терещенська на Сумщині пошкоджено колію, рух тимчасово обмежували для відновлення.

Окрім того, безпілотник влучив у службовий автомобіль, яким залізничники прямували на ремонт ділянки колії: один працівник отримав поранення й був доправлений до лікарні з осколковими травмами, інших членів бригади безпечно евакуйовано.

На Чернігівщині, на станції Сновськ, уражено дизель-поїзд – пожежу оперативно ліквідували.

Кулеба зазначив, що всюди тривають відновлювальні роботи, рух поїздів забезпечено.

Нагадаємо:

Російські війська у ніч з 7 на 8 лютого атакували залізничну інфраструктуру на Чернігівщині.

Зранку 9 лютого стало відомо, що через нові обстріли залізничної інфраструктури поїзди Суми — Київ та Суми — Харків можуть прямувати із затримками.