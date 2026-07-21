У Сумах ворог знищив "Епіцентр"

Російські загарбники атакували торговий центр мережі "Епіцентр" у місті Суми, внаслідок чого його було знищено.

Про це повідомляє Очільник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко та пресслужба "Епіцентру".

Кривошеєнко зазначив, що З початку доби ворог масовано атакував БпЛА типу FPV та "Молнія" один із густонаселених житлових масивів Зарічного району Сум.

Є постраждалі серед мешканців багатоповерхівок, серед них також 4 дитини.

"Епіцентр" загорівся внаслідок влучання. Через повторну загрозу ударів ускладнились рятувальні роботи.

Сумська МВА

Загалом у Сумах внаслідок влучань пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру АЗС, приватні автомобілі, згорів автомобіль ДСНС.

Торговий центр "Епіцентр" у Сумах загальною площею понад 23 000 кв. м відкрився 1 листопада 2014 року.

Сумська МВА

"З початку повномасштабного вторгнення було повністю знищено вже дев'ять торгових центрів Епіцентр у різних регіонах України.

Ще один торговий центр залишається на тимчасово окупованій території, а 14 об'єктів компанії зазнали пошкоджень. Також було зруйновано логістичний хаб на Київщині", – додали у пресслужбі "Епіцентру".

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