Укрпошта призупиняє роботу в Оріхові на Запоріжжі

АТ "Укрпошта" зупинить роботу у місті Оріхів та селі Преображенка Запорізької області через безпекову ситуацію в населених пунктах.

Про це повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Понад два роки Укрпошта залишалася єдиною компанією, яка продовжувала працювати в місті Оріхів та селі Преображенка Пологівської громади на Запоріжжі. Сьогодні ми ухвалили важке рішення закрити ці відділення", – зазначив Смілянський.

За його ж словами, у колись 20-тисячному Оріхові залишалося трохи більше 800 мешканці, якщо не враховувати військовослужбовців.

За останній тиждень "Укрпошта" втратила у районі населених пунктів автівку, ще одну втратила місцева військово-цивільна адміністрація, намагаючись допомогти.

"Водночас переважна більшість пенсій і "Зимової Підтримки" вже виплачена, і ми продовжимо обслуговувати мешканців Оріхова та Преображенки в селі Таврійське", – додав Смілянський.

DeepState

За даними сервісу DeepState, від Оріхова та Преображенки до лінії бойового зіткнення залишається близько 9 кілометрів.

Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни "Укрпошта" втратила 418 автомобілів, з них 281 авто було втрачено у 2022 році під час тимчасової окупації ворогом територій України.