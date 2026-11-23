Росіяни протягом 22 та 23 листопада атакували цивільну та залізничну інфраструктуру в Житомирській області.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"У Коростенському районі внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено господарську будівлю та вікна приватного житлового будинку. Також ворожий безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу залізничної станції", - написав він.

За словами чиновника, росіяни також націлились на дитячий садрк. Загиблих та постраждалих немає.

"Пожежі, що виникли внаслідок атак, оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС", - додав голова ОВА.

Нагадаємо:

22 листопада російські війська вдарили авіабомбою по дільниці газової служби на Дніпропетровщині та атакували дві АЗС Укрнафти на Запоріжжі.