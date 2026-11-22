У більшій частині Одеси відновили подачу води
Водопостачання відновили більш ніж у половині Одеси, а в районах, де залишаються проблеми, – працюють бювети та організували підвезення води.
Про це повідомив перший заступник міського голови Одеси Олександр Філатов.
У місті відкрили близько 300 "Пунктів незламності", а районні адміністрації разом із мобільними операторами забезпечують живлення станцій для підтримки зв'язку.
Як зазначив Філатов, ця доба видалася надзвичайно складною для Одеси. Він подякував енергетикам, комунальним службам і всім фахівцям, які зараз працюють над ліквідацією наслідків російських атак.
Нагадаємо:
З 23 до 27 листопада включно школи Одеси навчатимуть дистанційно через значні перебої з теплом, світлом та водою.
У Міністерстві енергетики вранці повідомляли, що на Одещині найскладніша ситуація зі світлом серед усіх областей України.