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Ворог атакував енергетику Одещини: тисячі людей без світла

Володимир Тунік-Фриз — 18 жовтня, 11:01
Ворог атакував енергетику Одещини: тисячі людей без світла
Росія атакувала енергетику Одещини
Getty Images

Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області, без світла залишаються понад 24 тисячі споживачів.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок ударів близько 24 тис. споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. Енергетики беззупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи". – йдеться у повідомленні.

Про масштаби руйнувань енергообʼєктів Кіпер не написав.

Нагадаємо:

Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.

У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.

Одеса енергетика

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