Ворог атакував енергетику Одещини: тисячі людей без світла
Росія атакувала енергетику Одещини
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Внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одеської області, без світла залишаються понад 24 тисячі споживачів.
Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок ударів близько 24 тис. споживачів в різних районах області залишилися без електропостачання. Енергетики беззупинно продовжують аварійно-відновлювальні роботи". – йдеться у повідомленні.
Про масштаби руйнувань енергообʼєктів Кіпер не написав.
Нагадаємо:
Російські дрони атакували об'єкт енергетики в районі населеного пункту Старий Вишнівець на Тернопільщині, внаслідок влучання частина споживачів залишилась без світла.
У Бучанському районі Київської області за розпорядженням Укренерго застосовуються екстрені відключення.