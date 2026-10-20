Росія атакувала три об'єкти енергетики на Одещині: частина людей без світла
Росія атакувала енергетику Одещини
Олег Кіпер
Вночі внаслідок російської атаки на Одещину зазнали пошкоджень обʼєкти енергетики.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Через удари в окремих районах області виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже працюють над його відновленням. Постраждалих немає.
Критична інфраструктура працює від резервних джерел живлення.
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Пізніше у пресслужбі "ДТЕК" повідомили, що у ніч на 20 жовтня росіяни атакували одразу три обʼєкти енергетики.
Близько 32,7 тис. родин залишаються без світла. Частину споживачів вдалось заживити.
Нагадаємо:
Російська армія 19 жовтня атакувала в Обухівському районі Київщини підприємство: один чоловік загинув, шестеро людей поранені.