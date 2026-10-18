У Львові через атаку безпілотника загорівся склад

У Львові внаслідок атаки безпілотника загорілось складське приміщення.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, близько 11:20 ППО збила ворожий безпілотник над Малеховом.

Пошкоджений логістичний комплекс. Горить складська будівля. На місці працюють пожежники та інші служби.

Близько 10:30 в Мурованому уламки ворожого безпілотника пошкодили два житлові будинки.

Пізніше пожежу в складській будівлі логістичного комплексу в Малехові загасили. Обійшлось без жертв і постраждалих.

Нагадаємо:

У Полтавській громаді зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території одного з підприємств.